Απίστευτος Μίλνερ, έπαιξε κόντρα στο 47% των παιχτών που έχουν αγωνιστεί στην Premier League

Στα 38 του χρόνια, ο Τζέιμς Μίλνερ συνεχίζει απτόητος να οργώνει τα γήπεδα, φορώντας πλέον τη φανέλα της Μπράιτον.

Ο Άγγλος μπακ χαφ έπιασε πριν από μερικές εβδομάδες τον Ράιαν Γκιγκς στη 2η θέση της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στην Premier League, με τον μοναδικό που έχει περισσότερες από αυτόν να είναι ο Γκάρεθ Μπάρι – με 653 έναντι 632 του Μίλνερ και του Ουαλού.

Έχοντας κάνει δε ντεμπούτο με τη Λιντς στη μεγάλη αγγλική κατηγορία το 2002, ο γερόλυκος της Μπράιτον μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει τεθεί αντιμέτωπος σχεδόν με τους μισούς παίκτες που έχουν περάσει από την Premier League!

Όπως αναφέρει η λίγκα, ο Βρετανός έχει παίξει κόντρα στους 2.277 από τους 4.776 ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί έστω μία φορά στην κατηγορία, συνεπώς έχει βρει απέναντί του το 47% εξ αυτών.

Αριθμός εξωπραγματικός, αν αναλογιστούμε ότι στο υπόλοιπο 53% συμπεριλαμβάνονται κυρίως όσοι έπαιξαν στην Premier League προτού κάνει ντεμπούτο ο Μίλνερ.

Έκτοτε, πιθανότατα τους έχουν ξεφύγει ελάχιστοι...

4,776 players have made at least one Premier League appearance. James Milner has played against 2,277 of them. pic.twitter.com/hvgSMbr1D5