Το μικρότερο κύπελλο στον κόσμο με ύψος έξι χιλιοστά - Πού απονέμεται

Καλή η κούπα με τα μεγάλα αυτιά στο Champions League, πανέμορφο το χρυσό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο το κύπελλο του Lyonesse Cup είναι το κάτι άλλο.

Δεν έχετε ακουστά τη διοργάνωση; Μάλλον λογικό, καθώς γίνεται μία φορά τον χρόνο και φέρνει πάντοτε αντιμέτωπες τις ίδιες ομάδες: Την Ντινάμο Τσαφς και τους επίλεκτους των Νήσων Σίλι, στα ανοιχτά της Κορνουάλης.

Τα τελευταία έχουν και το μικρότερο πρωτάθλημα στον κόσμο, καθώς σε αυτό μετέχουν μονάχα δύο ομάδες, τη Γούλπακ και την Γκάρισον, που αντιμετωπίζουν ανελλιπώς η μία την άλλη.

Όταν όμως έρχεται η ώρα του Lyonesse Cup, οι κορυφαίοι παίκτες των δύο ομάδων συμπράττουν με στόχο το μεγάλο έπαθλο ενάντια στην Ντινάμο.

Κι αυτό δεν είναι άλλο από το μικρότερο κύπελλο ποδοσφαιρικού θεσμού στον κόσμο!

Μόλις έξι χιλιοστά ύψος έχει η κούπα που παίρνει ο νικητής, με τις φωτογραφίες που ακολουθούν να είναι ενδεικτικές...

