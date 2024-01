Νεϊμάρ στους επικριτές για την κρουαζιέρα: «Tα συλλυπητήρια μου σε όσους δεν ήρθαν»!

Ο Νεϊμάρ επιτέθηκε σε όσους του άσκησαν έντονη κριτική για την τριήμερη κρουαζιέρα που διοργάνωσε και τους 3.500 καλεσμένους που βρέθηκαν εκεί.

Ο Νεϊμάρ απόλαυσε τις τελευταίες μέρες στην πολυτελή κρουαζιέρα του, δίπλα σε τραγουδιστές, διασημότητες και συνολικά 3.500 καλεσμένους που βρέθηκαν εκεί.

Η συγκεκριμένη απόφασή του σήκωσε... θύελλα αντιδράσεων και έντονη κριτική προς το πρόσωπό του. Ο super star της Αλ Χιλάλ συνεχίζει να αναρρώνει από τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα της Βραζιλίας με την Ουρουγουάη για τα Προκριματικά της Νότιας Αμερικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

«Ποιος θα έλεγε ότι θα είχα το όνομά μου σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό και το να μπορώ να το απολαύσω, να νιώσω τη φροντίδα των ανθρώπων μου και να βλέπω την οικογένειά μου να διασκεδάζει ήταν πραγματικά διαφορετικό. Δυστυχώς δεν μπορώ να εξυπηρετήσω τους πάντες στο πλοίο, αλλά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα... για όσους δεν ήταν τα συλλυπητήριά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νεϊμάρ στα social media, μετά την κριτική που δέχτηκε για το πάρτι.

