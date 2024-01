Ποστέκογλου για τη σύρραξη στους πάγκους: «Απλά... ανταλλάξαμε ευχές»!

Ο Άγγελος Ποστέκογλου εξοργίστηκε με τους ανθρώπους στον πάγκο της Μπόρνμουθ, έφτασε σε σημείο ν' απωθήσει έντονα έναν συγκεκριμένο με τον οποίο φάνηκε να έχει τη μεγαλύτερη κόντρα, ωστόσο, με την απάντησή του στη συνέντευξη Τύπου, έδειξε πως... ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι, μένει εκεί.

Ο κόουτς της Τότεναμ ήταν έξαλλος με τη συμπεριφορά των παικτών της Μπόρνμουθ τη στιγμή που ο Βέλιζ είχε πέσει μόνος του στο έδαφος και σφάδαζε από τον πόνο στο δεξί του γόνατο.

Ο «Άνγκε» προφανώς θα ήθελε να σταματήσει το παιχνίδι άμεσα και να βγει η μπάλα έξω, αυτό δεν έγινε και κάπως έτσι ξεκίνησε η σύρραξη.

Όπως ορθά του τόνισε ένας ρεπόρτερ στη συνέντευξη Τύπου, δεν τον είχε δει ποτέ κανείς άλλοτε σε τέτοια έξαλλη κατάσταση, αφού, ο Ποστέκογλου απώθησε έντονα κάποιον από το staff των αντιπάλων.

«Απλά ανταλλάξαμε ευχές για το νέο έτος...» σχολίασε έξυπνα και λιτά ο τεχνικός της Τότεναμ και απλά άφησε το περιστατικό, δίχως να δώσει συνέχεια.

Postecoglou on touchline clash with Bournemouth staff: "We all just came together to wish each a Happy New Year mate. Make some resolutions." 🎇🤣pic.twitter.com/2NnKK3MEo6