Ο Σαλάχ ολοκληρώνει το 2023 ως ο κορυφαίος σε ασίστ στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης!

Σκοράρει όσο περισσότερο μπορεί. Αλλά δεν αρκείται μονάχα σε αυτό. «Σερβίρει» κιόλας. Και κατάφερε στο κλείσιμο του 2023 να έχει φτιάξει περισσότερα γκολ απ' οποιονδήποτε άλλον στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης για το ημερολογιακό έτος που αποχωρεί!

Πέρα από τα ρεκόρ που καταγράφει σε ό,τι αφορά στο σκοράρισμα με την κόκκινη φανέλα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ δείχνει πόσο πολύπλευρη είναι η προσφορά του στη Λίβερπουλ, φροντίζοντας και για τη συνεισφορά του στα γκολ των υπολοίπων.

Το 2023 αποχωρεί, ο «Φαραώ» ετοιμάζεται για το τελευταίο του ματς με τους «κόκκινους» την Πρωτοχρονιά πριν την αναχώρησή του για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και γνωρίζει πως για το 2023, είναι ο κορυφαίος σε ασίστ στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα! Όχι μονάχα στην Πρέμιερ, αλλά και στις υπόλοιπες λαμπερές και γεμάτες ανταγωνισμό Λίγκες της Γηραιάς ηπείρου.

Ο Αιγύπτιος έχει ετοιμάσει 15 τέρματα για τους συμπαίκτες του στο κορυφαίο πρωτάθλημα για το ημερολογιακό έτος που φεύγει, πράγμα που σημαίνει ότι τερμάτισε στην πρώτη θέση και στο +2 από τον Φλόριαν Βιρτζ της Λεβερκούζεν, τον Γιούλιαν Μπραντ της Ντόρτμουντ και τον Αντουάν Γκριεζμάν της Ατλέτικο.

Σε ό,τι αφορά στην Πρέμιερ, δεύτερος στη λίστα με 12 ασίστ είναι ο Τρεντ Αλεξάντερ - Άρνολντ, ενώ, από 11 έχουν οι Λεάντρο Τροσάρ (Άρσεναλ), Πασκάλ Γκρος (Μπράιτον) και Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ).

Όσο για τη φετινή σεζόν και μέχρι αυτό το σημείο έπειτα από 19 αγωνιστικές, ο Σαλάχ έχει τη μεγαλύτερη συμβολή σε γκολ από κάθε άλλον στη Λίγκα, αφού μετράει 12 δικά του τέρματα και 7 ασίστ!

Mohamed Salah leads the way with the most assists in the Premier League in 2023 💥 pic.twitter.com/WlZnv0nanW