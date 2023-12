Ο Κόβασιτς έγινε ο πρώτος παίκτης που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τρεις ομάδες

Η Μάντσεστερ Σίτι σκαρφάλωσε στην κορυφή του κόσμου, μετά την επικράτησε επί της Φλουμινένσε με 4-0 στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και ένας από τους παίκτες που έγραψαν ιστορία ήταν ο Ματέο Κόβασιτς.

Ο Κροάτης διεθνής μέσος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο με τρεις διαφορετικές ομάδες, καθώς το έχει κατακτήσει και με τις Ρεάλ Μαδρίτης (δις) και Τσέλσι.

Ο Κόβασιτς πήρε μεταγραφή από την Τσέλσι για τους πολίτες το περασμένο καλοκαίρι και έτσι δεν ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Champions League. Φυσικά το έχει κατακτήσει ήδη τέσσερις φορές, τις τρεις με τη Ρεάλ και μια με την Τσέλσι τη σεζόν 2020/21.

First player to lift #ClubWC trophy with 3⃣ different clubs: Mateo Kovačić! 🏆🔝🎩



