Κέρασε μπύρες σε όλους τους οπαδούς της στο Πάρκεν η Κοπεγχάγη

Βραδιά… ποδοσφαιρικής μέθης στο Parken την Τρίτη, με τη διοίκηση της Κοπεγχάγης ν’ ανακοινώνει κερασμένες μπύρες προς όλους τους οπαδούς που βρίσκονταν στο γήπεδο μετά την πρόκριση στα νοκ-άουτ του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ!

Οι Δανοί κατάφεραν να περάσουν στους «16» με 8 βαθμούς, εξασφαλίζοντας τη νίκη (1-0) επί της Γαλατασαράι στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ, προκειμένου να «καπαρώσουν» την 2η θέση του γκρουπ.

Στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, η ομάδα του Νέεστρουπ πανηγύρισε νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με το εκπληκτικό 4-3, πήρε βαθμό από την Μπάγερν (0-0) και το τελικό 1-0 της Τρίτης οδήγησε τους Σκανδιναβούς στα νοκ-άουτ.

Με αυτή την εξέλιξη και με το Πάρκεν να είναι μέρος… ευτυχίας, η διοίκησης της Κοπεγχάγης ανακοίνωσε κερασμένες μπύρες για όλους! Και τις άξιζαν!

Σε πλήρη αντίθεση, το «Ολντ Τράφορντ» ήταν ένα μέρος γεμάτο «παγωμάρα», απογοήτευση, γιουχαΐσματα και προβληματισμό για ό,τι θα φέρει το μέλλον…

🍻🇩🇰 FC København are delighted with their UCL qualification, so much so they announced free beer for all fans in the stadium! (@footballinDK/@CphGunner) pic.twitter.com/Saaw8uaETw