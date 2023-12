Ρεκόρ προσέλευσης λόγω Μέσι στο MLS

O κομισάριος του MLS, Ντον Γκάρμπερ, μίλησε στο Reuters για την επίδραση του Λιονέλ Μέσι στο πρωτάθλημα που οδήγησε σε ρεκόρ προσέλευσης στα γήπεδα.

Η μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι προσέφερε άλλη... αίγλη στο MLS. Η λεγόμενη «Messi mania» έχει κάνει αίσθηση από το πρώτο εξάμηνο του αρχηγού της πρωταθλήτριας κόσμου Αργεντινής στο κλαμπ της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον κομισάριο της λίγκας των ΗΠΑ, Ντον Γκάρμπερ, η άφιξη του 36χρονου σούπερ σταρ έχει οδηγήσει σε ρεκόρ προσέλευσης στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Όπως αναφέρει η αναφορά της Morning Consult 11 εκατομμύρια φίλαθλοι έχουν βρεθεί στις εξέδρες πριν τον τελικό του πρωταθλήματος. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 5%.

«Δεν είμαστε πλέον μόνο μέρος της συζήτησης αλλά γράφουμε μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όλος ο κόσμος έχει τα μάτια του στη Major League Soccer γιατί ο κορυφαίος παίκτης είναι εδώ και πετυχαίνει.

Τα αποτελέσματα εντός και εκτός γηπέδου ήταν θεαματικά. Είναι υπέροχο να βλέπουμε ότι το πρωτάθλημά μας μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ενός παίκτη όπως ο Λιονέλ Μέσι με τον τρόπο που κάναμε. Και είναι υπέροχο να βλέπεις τον Λιονέλ Μέσι να φέρνει στο MLS αυτό που ελπίζαμε ότι θα έφερνε», ανέφερε ο Γκάρμπερ στο Reuters.

Ο Αργεντινός στους πρώτους του μήνες στην Ίντερ Μαϊάμι έχει 14 εμφανίσεις με έντεκα γκολ και πέντε ασίστ. Το συμβόλαιο του με το κλαμπ του MLS έχει ισχύ έως το 2025.

