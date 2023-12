Οπαδοί της Άρσεναλ κάνουν έρανο για τη Γουεστ Χαμ, για την «κλοπή» του Ράις!

Τι κι αν ο Ντέκλαν Ράις κόστισε στην Άρσεναλ 116 εκατομμύρια ευρώ; Οι οπαδοί των Κανονιέρηδων ακόμα πιστεύουν πως είναι τόσο καλός που «λήστεψαν» τη Γουέστ Χαμ.

Οι πρώτοι μήνες του Ντέκλαν Ράις στην Άρσεναλ δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτεροι. Ο Άγγλος μέσος έχει μετατραπεί αμέσως σε κομβικό γρανάζι για την ομάδα του Αρτέτα, η οποία βρίσκεται στην 1η θέση της Premier League. Και ήδη μόλις μερικούς μήνες μετά την πολυσυζητημένη μεταγραφή του από τη Γουέστ Χαμ, οι Κανονιέρηδες αισθάνονται πως η, ύψους 116 εκατομμυρίων ευρώ επένδυσή τους, δεν θα πέσει στο κενό.

Μόνο που οι φίλοι της ομάδας το πήγαν... ένα βήμα παραπέρα. «Τρελαμένοι» μετά το υπερπολύτιμο buzzer beater γκολ του κόντρα στη Λούτον, ξεκίνησαν έναν διαδικτυακό έρανο. Ο λόγος; Να δωρίσουν περίπου 30 ακόμα εκατομμύρια ευρώ στη Γουέστ Χαμ επειδή νιώθουν πως την έχουν... ληστέψει και πως αγόρασαν τον 25χρονο πολύ φθηνά!

«Εξαιτίας της ατυχούς ληστείας που υπέστη η Γουέστ Χαμ, ζητάμε από τους φίλους της Άρσεναλ να μαζέψουμε πόρους προκειμένου να αποζημειωθεί η Γουέστ Χαμ για την ανεπαρκή πληρωμή του Ντέκλαν Ράις», ανέφερε χαρακτηριστικά η περιγραφή του εράνου!

Arsenal fans attempt to pay West Ham an extra £25m for Declan Rice with creation of GoFundMe page admitting to 'unfortunate robbery' after £105m midfielder's dramatic late winner at Luton. 😂 pic.twitter.com/apYEFHcMpW