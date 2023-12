ΒΙΝΤΕΟ: Aνεξήγητα βογγητά κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Euro!

Ανεξήγητα βογγητά ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Euro 2024, με την αμηχανία να είναι «ζωγραφισμένη» στα πρόσωπα των παρευρισκομένων.

Περίεργα βογγητά ακούγονταν την ώρα της κλήρωσης του Euro 2024, με τους παρευρισκόμενους να μην κρύβουν την αμηχανία στους.

Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι χρειάστηκε να παρέμβει για αυτό το συμβάν και τόνισε: «Υπάρχουν μερικοί θόρυβοι εδώ. Ευτυχώς, τώρα σταμάτησαν».

Φυσικά αυτό το γεγονός έχει γίνει viral στα social media.

Yo someone is playing porn during the Euro 2024 draw 😂😂😂 pic.twitter.com/3ExYFPwUNs — Albert Kim (@Albert_Kim2022) December 2, 2023

No way someone played porn moaning sounds at the Euro's 2024 draw 💀 pic.twitter.com/qP08P6vYj5 — Masim (@masimgoat) December 2, 2023

Whoever thought it would be funny to blast porn audio backstage during the Euro 2024 group draw… they were right. That is hilarious. pic.twitter.com/luLuLDIElK — Samuel Army (@thesamuelarmy) December 2, 2023

WTF did just happen at EURO 2024 draw?! 🫣😂 Someone deliberately put on some porn sound! 😩 #EURODraw #Euro2024 pic.twitter.com/vc8CwhFCZ1 — 𝗕unyamin (@BenUtd_) December 2, 2023

