ΦΩΤΟΣ: Αναβλήθηκε το Μπάγερν - Ουνιόν Βερολίνου λόγω χιονιά

Στην αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπάγερν και την Ουνιόν Βερολίνου λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών προχώρησε η Bundesliga.

Επίσημη η αναβολή της αναμέτρησης της Μπάγερν με την Ουνιόν Βερολίνου στο Μόναχο. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία 24ωρα στην πόλη, οδήγησαν την ομοσπονδία της χώρας να προχωρήσει στην απόφαση της αναβολής του αγώνα.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της γερμανικής ομοσπονδίας, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, καθώς δύσκολος θεωρείται επίσης και ο τρόπος προσέλευσης του κόσμου στη «λευκή» Allianz Arena.

Όπως τονίζουν στη Γερμανία, η κυβέρνηση της χώρας έχει ζητήσει την προσοχή των κατοίκων του Μονάχου για τις προσεχές ώρες, με τον βαθμό κινδύνου να φτάνει στο μέγιστο και τη σκάλα νούμερο 3.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η θερμοκρασία στη Βαυαρία τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σταθερά κάτω του μηδενός, με τον χιονιά να έχει πλήξει όλη την περιοχή.

Official: The DFL confirms that today's game against Union Berlin has been called off. There's no new date for the game yet pic.twitter.com/HzwG7FgHiL