Η Ρεάλ θα κινηθεί ξανά για τον Μπαπέ!

Nέα προσπάθεια για να αποκτήσει τον Κιλιάν Μπαπέ θα κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης από το νέο έτος, σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ.

Τελειωμό δεν έχει το... σήριαλ με τη μεταγραφή του Κιλιάν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ρεπορτάζ το προηγούμενο διάστημα ανέφεραν πως η Βασίλισσα δεν θα κινούνταν σε καμία περίπτωση ξανά για τον Γάλλο σταρ, ωστόσο τα πράγματα άλλαξαν για ακόμη μία φορά!

Σύμφωνα με τη Relevo, οι «μερέγχες» σκοπεύουν να κάνουν ακόμη μία κρούση για να αποκτήσουν τον 24χρονο επιθετικό μέσα στο 2024, η οποία αυτή τη φορά, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, θα είναι «η τελευταία».

Το συμβόλαιο του Μπαπέ λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και ο Γάλλος θα μείνει ελεύθερος από την Παρί, ωστόσο αν αποφασίσει να απορρίψει ξανά την πρόταση των Μαδριλένων, τότε η Ρεάλ δεν θα κινηθεί ποτέ ξανά για την περίπτωσή του, αναφέρει χαρακτηριστικά το ισπανικό Μέσο

