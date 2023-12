«Κορυφαίος ο Μέσι και ας με είπε ‘γάιδαρο’. Ούτε καν κοντά ο Ρονάλντο»

Ο Τζέιμι Κάραγκερ ψηφίζει… Μέσι στο debate για τον GOAT.\

Ξεκάθαρος πως ο Λιονέλ Μέσι είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών εμφανίστηκε ο Τζέιμι Κάραγκερ τονίζοντας πως δεν τίθεται καν ζήτημα σύγκρισης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Δεν υπάρχει καν συζήτηση. Ο Ρονάλντο δεν ήταν ποτέ καν κοντά στο επίπεδο του Μέσι. Ο Ρονάλντο είναι ένας από τους καλύτερους γκολτζήδες όλων των εποχών, ενώ ο Μέσι είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών. Δεν είναι ούτε καν κοντά. Και ο Μέσι με έχει αποκαλέσει γάιδαρο! Αυτό δείχνει πως δεν είμαι προκατειλημμένος», τόνισε ο άλλοτε άσος της Λίβερπουλ.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια της εκπομπής αποκάλυψε πως είχε γίνει αίτημα στην Ίντερ Μαϊάμι για να πάει ως καλεσμένος ο Λιονέλ Μέσι και η απάντηση που έλαβαν ήταν πως «… ο Μέσι δεν πρόκειται να πάει σε καμία τηλεοπτική εκπομπή που έχει στο πάνελ της τον Τζέιμι Κάραγκερ».

🗣 Jamie Carragher on if the debate between Messi and Cristiano is over: "It was never a debate. Ronaldo was no where near the level of Messi".pic.twitter.com/FMgv5c7XB1