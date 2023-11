Γκολάρες και μαγικό ξεκίνημα της Γιουνάιτεντ στην Τουρκία!

Απίθανη Γιουνάιτεντ, μαγικό ξεκίνημα στην Τουρκία και προβάδισμα με 2-0 από το 28ο λεπτό.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε την αναμέτρηση απέναντι στη Γαλατασαράι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία προηγείται από το 11ο λεπτό στην Τουρκία, με σκόρερ ξανά τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.

Πήρε την μπάλα από τον Μπρούνο Φερνάντες εντός περιοχής, την υποδέχθηκε άψογα και έκανε το 1-0 με υπέροχο αριστερό σουτ, μην αφήνοντας κάποιο περιθώριο αντίδρασης στον Μουσλέρα.

Οκτώ λεπτά μετά, ο Μπρούνο Φερνάντες πέτυχε απίθανο γκολ με το δεξί και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0! Μαγικό ξεκίνημα, η κανονική Γιουνάιτεντ είναι εδώ…

Garnacho scores and does the Cristiano Ronaldo ‘Calma, Calma’ celebration! ❤️pic.twitter.com/3mQsfEIlPV