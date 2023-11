Οι αρχές στην Αγγλία ψάχνουν τον... σωσία του Χάρι Κέιν, ο οποίος κατηγορείται ότι τον Οκτώβριο έκλεψε γυναικεία τσάντα στις όχθες του Τάμεση.

Απίστευτο κι όμως αληθινό, η Αστυνομία στην Αγγλία ψάχνει τον... σωσία του Χάρι Κέιν!

Σύμφωνα με την «BILD», ο εν λόγω άνδρας μοιάζει αρκετά στον επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου και κατηγορείται πως τον περασμένο μήνα έκλεψε γυναικεία τσάντα στις όχθες του Τάμεση.

Μένει να φανεί αν οι αρχές θα συλλάβουν άμεσα τον άνδρα, ο οποίος κυκλοφορεί για την ώρα ελεύθερος.

