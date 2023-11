Σόσμποσλαϊ: «Πριν έρθω στη Λίβερπουλ, είχα στείλει φωτογραφία στον Χάαλαντ»!

Ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ είχε κάνει έκπληξη στον Έρλινγκ Χάαλαντ προτού υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ, στέλνοντάς του μια φωτογραφία με μια φανέλα των «κόκκινων» για να... βάλει στο κλίμα τον σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι!

Οι δύο πρώην συμπαίκτες στην Ζάλτσμπουργκ θα κοντραριστούν το προσεχές Σάββατο στο Etihad για την 13η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ στην επανέναρξη των πρωταθλημάτων μετά και την τελευταία διακοπή του 2023 για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Ο «Σόμπο» και ο Χάαλαντ γνωρίζονται από τη συνύπαρξή τους στην Αυστρία με τη φανέλα της Ζάλτσμπουργκ, εκεί όπου ανέπτυξαν δυνατή σχέση φιλίας.

Μάλιστα, ο Ούγγρος μεσοεπιθετικός αποκάλυψε πως ο Viking ήταν από τους πρώτους που ενημερώθηκαν για τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ φέτος, αφού φρόντισε να του στείλει μήνυμα προτού καν υπογράψει!

«Του έστειλα μια φανέλα της Λίβερπουλ για να το καταλάβει και μου απάντησε: “Έρχεσαι εδώ; Είναι τρελή η Πρέμιερ Λιγκ”» σχολίασε ο νυν ποδοσφαιριστής των «κόκκινων» που ετοιμάζεται για την κόντρα του με τον Νορβηγό.

Dominik Szoboszlai will take on old friend Erling Haaland on Saturday when Man City host Liverpool #BBCFootball pic.twitter.com/oPUII2cWmE