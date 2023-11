Σε έξαλλη κατάσταση ο Μέσι: Έπιασε αντίπαλο από τον λαιμό!

Ξέφυγε τελείως ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έπιασε αντίπαλο από τον λαιμό στη διάρκεια του αγώνα της Αργεντινής με την Ουρουγουάη.

Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν στο «Μπομπονέρα» στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και τα νεύρα ήταν στην... τσίτα.

Οι Ουρουγουανοί επικράτησαν με 2-0 και πολλές στιγμές στη διάρκεια του αγώνα οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια!

Σε μια από αυτές, στο 19ο λεπτό, ο Μέσι παρεκτράπη, δεν συγκράτησε τα νεύρα του και έπιασε από τον λαιμό τον Ματίας Ολιβέιρα.

«Είναι φυσιολογικό. Αυτού του είδους τα παιχνίδια, Προκριματικά... Κόντρα στην Ουρουγουάη είναι πάντα έτσι. Προτιμώ να μην πω αυτό που πιστεύω. Οι νέοι πρέπει να μάθουν να σέβονται από τους μεγαλύτερους. Αυτό το ντέρμπι ήταν πάντα έντονο, σκληρό, αλλά πάντα με πολύ σεβασμό. Πρέπει να μάθουν λίγο» δήλωσε ο Αργεντινός σούπερ σταρ μετά το παιχνίδι.

If Ronaldo did that he'd be in the papers for weeks,but he didn't get a red card because his name is Messi. pic.twitter.com/pEX7zKo9ww