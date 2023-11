Κέιν: «Θα ήθελα να παίξω με τον Μέσι»

Ο Χάρι Κέιν «υποκλίθηκε» στον Λιονέλ Μέσι. Ο «killer» της Μπάγερν Μονάχου μίλησε στο βρετανικό ESPN και στην ερώτηση για τον ποδοσφαιριστή που θα ήθελε να ήταν συμπαίκτες επέλεξε με... συνοπτικές διαδικασίες τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας για το 2023 και πολυνίκη του βραβείου, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος.

«Θα ήθελα πολύ να παίξω με τον Μέσι. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έπαιξαν ποδόσφαιρο και έτσι είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε σίγουρα να μου δώσει αρκετές ασίστ» ανέφερε ο αρχηγός της Αγγλίας.

"I'd love to play with Messi!"



Imagine how many goals a Kane-Messi strike partnership would score 🤯 pic.twitter.com/nhhqnx0tIF