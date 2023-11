Ο μόνος παίκτης της Γιουνάιτεντ που έμεινε να χαιρετήσει στο «Ολντ Τράφορντ» μετά τη συντριβή

Μονάχα ένας δεν έφυγε άρον-άρον για τ’ αποδυτήρια έπειτα από τη λήξη…

Ενδεικτική της θλιβερής κατάστασης που επικρατεί (σε όλα τα επίπεδα) στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η εικόνα που κυκλοφόρησε μετά τη λήξη του αγώνα με τη Νιούκαστλ.

Οι «καρακάξες» βύθισαν ακόμα περισσότερο την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ, πετώντας την έξω από το Λιγκ Καπ με τριάρα (0-3).

Μπορεί λοιπόν ο ίδιος ο Ολλανδός τεχνικός ν’ ανέλαβε την ευθύνη της νέας αποτυχίας και να δήλωσε παρόλα αυτά μαχητής, αλλά ούτε ο ίδιος, ούτε οι παίκτες του είχαν το κουράγιο να χαιρετήσουν τον κόσμο.

Μοναδική εξαίρεση ο Μέισον Μάουντ, που ήταν ο μόνος που δεν έτρεξε άρον-άρον στ’ αποδυτήρια και έμεινε να χειροκροτήσει το κοινό του «Ολντ Τράφορντ».

Alone

Mason Mount just a couple of minutes after the final whistle. pic.twitter.com/Aabg34imCO