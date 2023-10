Ο Μπέκαμ αποκάλυψε την ατάκα του Ζιντάν που τον «έψησε» να πάει Ρεάλ

Λίγες λέξεις από το στόμα του Ζινεντίν Ζιντάν ήταν αρκετές να πείσουν για τα καλά τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Netflix ήδη... σαρώνει κα φέρνει στο «φως» ορισμένες κρυφές πτυχές ή λεπτομέρειες της ποδοσφαιρικής καριέρας του Άγγλου. Στο πλαίσιο της σειράς ο 48χρονος φυσικά αναφέρθηκε και στην πολυσυζητημένη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μπέκαμ διέπρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως το 2003 οι «Σειρήνες» της Ισπανίας άρχισαν να τον κυνηγούν. Αρχικά μάλιστα φάνηκε να βρίσκεται πιο κοντά στην Μπαρτσελόνα, με τον φιλόφοξο Λαπόρτα στα πρώτα του βήματα τότε, όμως μια απλή συζήτηση λίγων δευτερολέπτων με τον «μαγικό» Ζιντάν στάθηκε ικανή να τον πείσει για το «Μπερναμπέου».

«Ήταν μετά τον αγώνα του Champions League στο Ολντ Τράφορντ το 2003. Ο Ζιντάν ήρθε προς το μέρος μου και ανταλλάξαμε φανέλες. Ξέρετε, δεν μιλά πολύ αγγλικά. Για την ακρίβεια ποτέ δεν μιλά πολύ. Αλλά ήρθε σε μένα, δώσαμε τα χέρια και μου είπε: "Έσύ έλα στη Μαδρίτη" (you come to Madrid). Και εγώ ήμουν κάπως: "Αλήθεια, ο Ζιζού μου είπε αυτό. Τη λάτρεψα αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπέκαμ.

