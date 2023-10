ΒΙΝΤΕΟ: Αυτη είναι η συνομιλία του διαιτητή με τον VAR στην φάση με το ακυρωθέν γκολ του Ντίας!

Στη δημοσιότητα δόθηκε η συνομιλία που είχε ο διαιτητής με τους VAR, στη φάση με το λανθασμένα ακυρωθέν γκολ του Ντίας στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Τότεναμ.

Διαβάστε επίσης: ΑΠΙΘΑΝΟ: Υπάρχει τρόπος μέχρι και να… επαναληφθεί το Τότεναμ - Λίβερπουλ!

Στη δημοσιότητα δόθηκε η συνομιλία που είχε ο διαιτητής με τους VAR, στην πολυσυζητημένη φάση με το ακυρωθέν γκολ του Ντίας στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Τότεναμ.

Όπως γίνεται αντιληπτό μέσω του ηχητικού, οι VAR πίστεψαν λανθασμένα ότι η αρχική απόφαση του διαιτητή ήταν να μετρήσει το γκολ του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή των «Reds», δίνοντας στον διαιτητή το «οκ» για να συνεχίσει το ματς, αφού ο έλεγχος της φάσης είχε ολοκληρωθεί.

Όταν οι VAR διαπίστωσαν το λάθος τους, ήταν πλέον πολύ αργά για να αλλάξει κάτι, αφού το παιχνίδι είχε συνεχιστεί για αρκετά δευτερόλεπτα και δεν ήταν δυνατό να γυρίσουν τη φάση πίσω. Έτσι, το γκολ του Ντίας δεν μέτρησε ποτέ, παρόλο που ήταν ξεκάθαρο το ότι δεν υπήρχε οφσάιντ.

🚨 @PremierLeague release official VAR audio from Luis Diaz's disallowed goal vs Tottenham.



Full statement: https://t.co/buvq5mG2q3 pic.twitter.com/a8zjGgcOCO