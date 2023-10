Η Λίβερπουλ και ο κόσμος θ' ακούσουν το ηχητικό υλικό από τον VAR του ματς με την Τότεναμ!

Η PGMOL συμφώνησε να στείλει στην Λίβερπουλ τον ακριβή διάλογο, όπως αποτυπώθηκε και στο ηχητικό υλικό, ανάμεσα στον ρέφερι και τον VAR του ματς με την Τότεναμ τη στιγμή του γκολ του Λουίς Ντίας, ενώ, αναμένεται να κυκλοφορήσει και δημόσια, προς ενημέρωση του κόσμου!

Οι «κόκκινοι» κυνηγούν την υπόθεση προκειμένου ν' αντιληφθούν άπαντες ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και πολύ πιο σκληρή δουλειά προκειμένου ν' αποφεύγονται τέτοια τρομερά λάθη που κοστίζουν βαθμούς στις ομάδες.

Η PGMOL δέχθηκε ν' αποστείλει στον σύλλογο του λιμανιού το ηχητικό υλικό από την ενδοεπικοινωνία των Ίνγκλαντ και Κουκ τη στιγμή που ο Λουίς Ντίας είχε σκοράρει φεύγοντας από κανονική θέση, αλλά αποφασίστηκε να μην μετρήσει ποτέ το γκολ του, λίγο προτού ο Σον τελικά ανοίξει το σκορ.

Παράλληλα, ο διάλογος θα δοθεί και στη δημοσιότητα, ώστε να ενημερωθεί και ο κόσμος για ό,τι ειπώθηκε και να διαπιστωθεί πως ο VAR της αναμέτρησης έκανε τόσο μεγάλη γκέλα που πίστεψε ότι το γκολ είχε μετρήσει κανονικά και δεν είχε ακυρωθεί από τον διαιτητή...

🚨| The audio of the conversations between the match officials involved in the VAR controversy during Liverpool's defeat at Tottenham WILL be released. pic.twitter.com/4AJKLS6Eyc