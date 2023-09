Ο κόσμος της Λίβερπουλ θαυμάζει τον… νέο Τζέραρντ!

Ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ πήρε το νούμερο με το οποίο ο Στίβεν Τζέραρντ θα μνημονεύεται αιώνια στην ιστορία της Λίβερπουλ, ωστόσο, ο Ούγγρος με τα κατορθώματά του στο γήπεδο, κάνει τον κόσμο της ομάδας να βλέπει σ’ εκείνον και τις προσπάθειές του, τον πιο άξιο διάδοχο του «8».

Ο «Σόμπο» με τις κινήσεις, το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Λέστερ στο Λιγκ Καπ και τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του, έχει κάνει τους οπαδούς των «κόκκινων» να ονειρεύονται μεγάλα πράγματα για τη φετινή σεζόν.

Η νέα εκδοχή της Λίβερπουλ, όπως την είχε χαρακτηρίσει και ο Κλοπ το καλοκαίρι, φαντάζει έτοιμη ν’ ανταπεξέλθει σε κάθε νέα πρόκληση και ουδείς – είναι η αλήθεια – θυμάται τους χαφ που αποχώρησαν, από τη στιγμή που όλα τα κενά καλύφθηκαν επάξια.

«Από την πρώτη μέρα έδειξε ότι είναι εκπληκτικός, από το πρώτο λεπτό της πρώτης του προπόνησης» σχολίασε ο Κλοπ για τον Σόμποσλαϊ, για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την άποψη του κόσμου πως αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει πολλά και ν’ αφήσει εποχή στο κλαμπ του μεγάλου λιμανιού.

Και μπορεί όσα γράφονται, σχεδιάζονται και σχολιάζονται στα social media να είναι υπερβολικά – συνήθως έτσι κρίνονται όταν μιλάμε για τόσο πρώιμο στάδιο στη σεζόν – όμως, ο Ούγγρος μεσοεπιθετικός έχει γίνει ήδη αγαπημένος του κοινού. Και οι συγκρίσεις με τον Τζέραρντ είναι ασταμάτητες!

Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον ν’ ακούσουμε και την άποψη του Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ, ο οποίος έχει «κολλήσει» τρομερά με τον Σόμποσλαϊ και οι δυο τους κάνουν τα πάντα μαζί.

You can't keep them a part right now 🤣 pic.twitter.com/OGNQD5eG9V — MB (@MrBoywunder) September 28, 2023

Not even a second between it leaving Szoboszlai’s boot and rippling the net 🤣



Ridiculous 🚀pic.twitter.com/2HslXSq6wk — Empire of the Kop (@empireofthekop) September 28, 2023

Some things are just meant to be 🔗8️⃣ pic.twitter.com/jiM7HcR9dR — 433 (@433) September 29, 2023

