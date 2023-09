Champions League: Απίστευτο buzzer beater για την Λάτσιο με σκόρερ τον τερματοφύλακα στο 90+5'

Η Λάτσιο λυτρώθηκε κόντρα στην Ατλέτικο αφού έκανε το 1-1 στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων με σκόρερ τον γκολκίπερ της, Προβεντέλ, ενώ η Φέγενορντ επιβλήθηκε 2-0 της Σέλτικ που ολοκλήρωσε το ματς στην Ολλανδία με εννέα παίκτες.

Απίστευτο και όμως αληθινό, βγαλμένο από τη μαγεία του Champions League! Η Ατλέτικο έμοιαζε να έχει τη νίκη στα χέρια της στη φετινή πρεμιέρα της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασσυλογική διοργάνωση από το γκολ του Μπάριος στο 29ο λεπτό, όμως η Λάτσιο όχι απλά δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα της στο μεγάλο ματς του 5ου ομίλου αλλά απάντησε με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο, βρίσκοντας έναν απρόσμενο ήρωα.

Αυτός ήταν ο τερματοφύλακάς της, Ιβάν Προβεντέλ, με τον 29χρονο πορτιέρε να αφήνει την εστία του και να προωθείται σε κόρνερ που είχε κερδίσει η ομάδα του στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, για να πάρει την κεφαλιά μετά από γέμισμα του Λουίς Αλμπέρτο και να εκτελέσει τον Γιαν Όμπλακ, γράφοντας το 1-1 στην τελευταία φάση του αγώνα και γνωρίζοντας την αποθέωση από ένα ολόκληρο γήπεδο.

Last minute goal by the Lazio goalkeeper. Moments like these make me love football pic.twitter.com/90KDa44VDf