Ματς αναβλήθηκε λόγω βροχής… πέντε λεπτά πριν τη λήξη!

Τρομερή ιστορία έκανε την εμφάνισή της στην αναμέτρηση της National League North, ανάμεσα στην Σκάνθορπ και την Μπάξτον. Αναβλήθηκε στις καθυστερήσεις το ματς, έχασαν πέναλτι για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι.

Απίθανες καιρικές συνθήκες έκαναν την εμφάνισή τους στην αναμέτρηση της Σκάνθορπ με την Μπάξτον, με τους γηπεδούχους να ηττώνται με 2-1 εντός έδρας στο 90ο λεπτό, και να κερδίζουν πέναλτι για να ισοφαρίσουν.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ντάνι Έλιοτ, αλλά ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων κατάφερε να αντιδράσει σωστά, διατηρώντας το σκορ υπέρ της ομάδας του.

Εκκρεμούσαν πέντε λεπτά, αλλά ο διαιτητής αποφάσισε να διακόψει την αναμέτρηση. Κάλεσε άπαντες στα αποδυτήρια και ματαίωσε την ολοκλήρωση του ματς, με την Μπάξτον να φωνάζει διότι έμοιαζε πολύ κοντά στη νίκη, την ώρα που ο προπονητής των γηπεδούχων, Τζίμι Ντιν υπερασπίστηκε την απόφαση του «άρχοντα» της αναμέτρησης.

«Δεν μπορούσε ο παίκτης μου να δει την μπάλα όταν εκτελούσε το πέναλτι εξαιτίας της βροχής», είπε χαρακτηριστικά, με τη National League να μην έχει πάρει προς το παρόν κάποια απόφαση.

Scunthorpe v Buxton was abandoned yesterday in absolutely wild circumstances.



On what was provisionally the hottest day of the year, a thunderstorm at Glanford Park led the referee to abandon the fixture due to a waterlogged pitch with 5 minutes of stoppage time left to play.… pic.twitter.com/Tlkx8329ki