Σοκ στη Γιουβέντους: Βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ ο Πολ Πογκμπά!

Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ βρέθηκε ο Πολ Πογκμπά σε εξετάσεις που του έγιναν μετά του ματς της Γιουβέντους κόντρα στην Ουντινέζε (3-0)!

Σοκ στο ιταλικό ποδόσφαιρο και τη Γιουβέντους, με τον Πολ Πογκμπά να βρίσκεται θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ! Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από την Ιταλία, μετά από αντί-ντόπινγκ κοντρόλ που έκανε ο Γάλλος, μετά την αναμέτρηση της «Γιούβε» με την Ουντινέζε στις 20 Αυγούστου (3-0), εντοπίστηκε πως τα επίπεδα τεστοστερόνης του ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Σε εκείνο το ματς ο 30χρονος μέσος δεν είχε αγωνιστεί καθόλου, περνώντας όλο το ματς στον πάγκο, ενώ, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η τιμωρία που θα επιβληθεί στον Πολ Πογκμπά..

Τη φετινή σεζόν ο Γάλλος χαφ έχει αγωνιστεί μόλις 52 λεπτά με τη «Μεγάλη Κυρία» στη Serie A, ενώ και πέρυσι αγωνίστηκε ελάχιστα λόγω τραυματισμών, μετρώντας συνολικά 108 λεπτά σε ολόκληρη τη σεζόν.

