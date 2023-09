(ΒΙΝΤΕΟ) Ξεπέρασε τον Πελέ!

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και στο πρώτο του παιχνίδι με την εθνική Βραζιλίας έσπασε το ρεκόρ του Πελέ κι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της «Σελεσάο».

Μετά βαΐων και κλάδων έγινε η επιστροφή του Νεϊμάρ στην ενεργό δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη με την Παρί Σεν Ζερμέν στα μέσα του περασμένου Φλεβάρη, αφού ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αγωνίστηκε βασικός με την εθνική ομάδα της χώρας του και σκοράροντας δις έσπασε το ιστορικό ρεκόρ των 77 γκολ του Πελέ, φτάνοντας τα 79 και όντας πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της «Σελεσάο».

Ο Νεϊμάρ είχε την ευκαιρία να σπάσει πολύ νωρίς το ρεκόρ αυτό, αλλά αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο 17ο λεπτό. Ωστόσο, η Βραζιλία κατόρθωσε να ανοίξει το σκορ στο πρώτο μέρος με τον Ροντρίγκο στο 24' και στην επανάληψη ήταν καταιγιστική. Πέτυχε ακόμη τέσσερα τέρματα. Ο Ραφίνια έκανε το 2-0 στο 47ο λεπτό (από ασίστ του Νεϊμάρ), ο Ροντρίγκο σκόραρε ξανά για να κάνει το 3-0 στο 53' και κάπου εκεί ήρθε και το πρώτο γκολ του Νεϊμάρ στο 61'. Ο Αμπρέγκο μείωσε για την Βολιβία σε 4-1, για να έρθει στο φινάλε του αγώνα και πάλι ο «Νέι» για να διαμορφώσει το τελικό 5-1.

Μάλιστα στο πρώτο γκολ του που έσπασε και το ρεκόρ έκανε τον πανηγυρισμό σήμα κατατεθέν του «Βασιλιά».

Φυσικά το επίτευγμα αυτό του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ μόνο στα ψηλά δεν πέρασε, αφού τιμήθηκε αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα με αναμνηστική πλακέτα για το ιστορικό αυτό του επίτευγμα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της χώρας.

Εκείνη έγραφε πάνω: «Στο Νεϊμάρ, τον πρώτο σκόρερ της εθνικής Βραζιλίας, ευχαριστίες από την ομοσπονδία της χώρας». Ο ίδιος ο Νεϊμάρ δήλωσε για το επίτευγμά του: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω μείνει άφωνος, ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα έφτανα ένα τέτοιο ρεκόρ. Δεν είμαι καλύτερος από τον Πελέ ή από οποιονδήποτε άλλον παίκτη που έπαιξε για την εθνική ομάδα. Πάντα ήθελα να γράψω το όνομά μου στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και της εθνικής ομάδας και σήμερα τα κατάφερα. Ευχαριστώ την οικογένειά μου και όλους τους συμπαίκτες μου».

