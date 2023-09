Φαβορί για την «Χρυσή Μπάλα» ο Μέσι!

Γνωστές θα γίνουν σήμερα οι υποψηφιότητες για την «Χρυσή Μπάλα», με τον Λιονέλ Μέσι να προηγείται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, του Έρλινγκ Χάαλαντ για την κατάκτησή της.

Οι υποψηφιότητες για την «Χρυσή Μπάλα» αναμένεται να γίνουν σήμερα γνωστές, με το όνομα του νικητή να βγαίνει στις 30 Οκτωβρίου σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Παρίσι.

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση της 8ης «Χρυσής Μπάλας» στην καριέρα του. Έχοντας κατακτήσει προ μηνών το μοναδικό τρόπαιο που του έλειπε από τη συλλογή του, αλλά και το σημαντικότερο που έχει καταφέρει να κερδίσει σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ μοιάζει το ακλόνητο φαβορί.

Και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο που κατέκτησε με την «αλμπισελέστε», όλα δείχνουν πως θα πάρει άλλο ένα ατομικό βραβείο, συμπληρώνοντας μια τεράστια και αδιανόητη συλλογή με προσωπικά και ομαδικά επιτεύγματα.

Δεύτερος στις προτιμήσεις έρχεται ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έκανε μαγική παρθενική σεζόν με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και κατέκτησε το τρεμπλ, βοηθώντας τους «σίτιζενς» να σηκώσουν το πρώτο Champions League της ιστορίας τους.

Την πρώτη πεντάδα, βάσει των ρεπορτάζ, συμπληρώνουν οι Κιλιάν Εμπαπέ, Βινίσιους, Ζούνιορ και Κέβιν Ντε Μπρόινε, ενώ στην 20άδα μπορεί κανείς να βρει τα ονόματα των Βίκτορ Οσιμέν, Κβίτσα Κβαρατσκέλια, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Λαουτάρο Μαρτίνες και Τζουντ Μπέλιγχαμ μεταξύ άλλων.

Την ίδια ώρα στις γυναίκες το απόλυτο φαβορί είναι η Αϊτάνα Μπονματί. Η σπουδαία μέσος της εθνικής Ισπανίας που έφτασε παρέα με τη χώρα της στην κορυφή του κόσμου φιγουράρει στην πρώτη θέση των… πιθανοτήτων, με την Μπονματί να έχει κερδίσει πρόσφατα και το βραβείο της κορυφαίας παίκτριας της σεζόν από την UEFA.

Η Άλεξ Ποπ και η Καντιντιατού Ντιανί ακολουθούν, με τις Φριντολίνα Ντόλφο και Πάτρι Γκουιχάρο να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

