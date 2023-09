Οπαδοί της Άρσεναλ έφυγαν νωρίτερα από το Έμιρεϊτς κι έμειναν να πανηγυρίζουν στο δρόμο!

Αποφασίζοντας πως τίποτα δεν θα μπορούσε ν' αλλάξει και προκειμένου να γλιτώσουν χρόνο και κίνηση, ορισμένοι οπαδοί της Άρσεναλ έφυγαν απο το “Έμιρεϊτς” με το σκορ του ντέρμπι στο 1-1. Πού νά 'ξεραν...

Έμειναν να πανηγυρίζουν έξω από το γήπεδο ακούγοντας τις ιαχές για το γκολ του Ράις και έτρεξαν προς την πλησιέστερη παμπ για να δουν τι συνέβαινε!

Είναι αυτή η μερίδα οπαδών που αποφασίζει να μην μείνει μέχρι το τέλος για να χειροκροτήσει την ομάδα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Για άνεση μερικών λεπτών της ώρας, αποχωρούν από τις εξέδρες με κίνδυνο να χάσουν ένα υπέροχο ποδοσφαιρικό φινάλε και τεράστιες συγκινήσεις. Αυτό συνέβη και το απόγευμα της Κυριακής.

Με το σκορ στο 1-1, ορισμένοι θεώρησαν ότι δεν θα άλλαζε πλέον κάτι κι έτσι έφυγαν από το γήπεδο. Μόνο που καθώς βρίσκονταν στο δρόμο, άκουσαν τις ιαχές, κατάλαβαν ότι κάτι καλό είχε συμβεί και άρχισαν να πανηγυρίζουν.

Μερικοί, μάλιστα, άρχισαν να περπατούν πιο γρήγορα για να φτάσουν στην πιο κοντινή παμπ ή στο σπίτι τους και να δουν όσα είχαν συμβεί!

These Arsenal fans left the Emirates before the end of the match and missed Rice's winner 😭 pic.twitter.com/h72VHa80r5