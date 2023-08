Ο Ρόι Κιν για τα νεύρα του Σαλάχ: «Κάτσε κάτω και σκάσε!»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχώρησε με νεύρα από το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Τσέλσι και ο Ρόι Κιν είχε δυο... λογάκια να του πει.

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να κάνει αλλαγή τον Αιγύπτιο επιθετικό στο παιχνίδι του «Στάμφορντ Μπριτζ» για την πρεμιέρα της σεζόν και ο Αιγύπτιος επιθετικός δεν πήρε καθόλου ψύχραιμα την απόφαση του προπονητή του.

Ο Σαλάχ αποχώρησε με νεύρα από τον αγωνιστικό χώρο και η εικόνα του έγινε viral.

Ο Ρόι Κιν, ο οποίος εργάζεται ως τηλεσχολιαστής, μάλιστα ήταν σκληρός με τον σταρ της Λίβερπουλ λέγοντας:

«Κάτσε κάτω και σκάσε. Πρέπει να το αποδεχθείς».

Roy Keane has told Mohamed Salah to "just sit down and shut up" after the Liverpool forward’s visible displeasure at being substituted off against Chelsea https://t.co/tp59cviVF8 pic.twitter.com/fjXJpjkz1i