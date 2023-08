«Σεισμός» από τους οπαδούς της Μπόκα στο «Μπομπονέρα» στην παρουσίαση Καβάνι - ΒΙΝΤΕΟ

Η μεταγραφή του Έντινσον Καβάνι δεδομένα είχε «ζεστάνει» για τα καλά τους οπαδούς της Μπόκα Τζούνιορς, που δεν έβλεπαν την ώρα να υποδεχτούν τον «Matador» στο νέο του σπίτι.

Και η ατμόσφαιρα που του επιφύλαξαν δύσκολα θα ξεχαστεί από τον Ουρουγουανό βετεράνο στράικερ, ο οποίος έζησε μια λαμπερή βραδιά στο θρυλικό «Μπομπονέρα» ακούγοντας δεκάδες χιλιάδες φίλους των Σενέισες να τραγουδούν ρυθμικά το όνομά του.

Με την είσοδό του από τις σκάλες που οδηγούν στον αγωνιστικό χώρο, η εξέδρα άρχισε να... σείεται από τις επευφημίες και το τραγούδια και στον ουρανό έσκασαν πυροτεχνήματα, δημιουργώντας ένα τρομερά γιορτινό κλίμα.

Στη συνέχεια ο Καβάνι πήρε το μικρόφωνο κι ανταπέδωσε τα συνθήματα, ενώ την τιμητική τους είχαν και... τα παιδιά του, που τον συνόδεψαν στο χορτάρι.

