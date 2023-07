Φιλική ήττα της Παρί από την Οσάκα – Την «ξέρανε» με πλασεδάρα ο πρώην χαφ του ΠΑΟΚ, Καγκάβα!

Με ήττα συνέχισε την προετοιμασία της στα γήπεδα της Ιαπωνίας η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έχασε 3-2 από την Οσάκα.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε αγωνίστηκε φυσικά χωρίς τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δεν βρίσκεται στην αποστολή των Παριζιάνων, με τον μέλλον του να μην έχει ξεκαθαρίσει. Από τα νέα της αποκτήματα ως βασικοί έπαιξαν οι Σκρίνιαρ, Ουγκάρτε και Ασένσιο, όπως φυσικά και ο Εκιτικέ, του οποίου τα δικαιώματα αγόρασε το φετινό καλοκαίρι έναντι 28,5 εκατ. ευρώ από τη Ρεμς. Μάλιστα, ο 21χρονος φορ ήταν και εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 17', βγάζοντας και την ασίστ για το γκολ του Βιτίνια στο 49'.

Από πλευράς Ιαπώνων σκόραραν οι Κρουξ (22'), Κιτάνο (67') αλλά και Καγκάβα, με τον πρώην χαφ του ΠΑΟΚ να γράφει το τελικό 3-2 με πλασεδάρα στο 79'!

Kagawa just scored this against PSG. pic.twitter.com/hBCwC916b5