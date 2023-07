«Τα βρήκαν» Μπάγερν-Αλ Νασρ για Μανέ, μένει η ανακοίνωση!

Τελειωμένη θα πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Σαντιό Μανέ από την Μπάγερν Μονάχου στην Αλ Νασρ, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα υποστηρίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει σε τιτίβισμά του ότι οι Βαυαροί ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία χθες, σε προφορικό επίπεδο, μετά από ενδελεχείς διαπραγματεύσεις.

Απομένει, λοιπόν, αυτή να αποτυπωθεί και στο… χαρτί, να γίνει αποδεκτή η προσφορά της Αλ Νασρ από την πλευρά του Σενεγαλέζου εξτρέμ, να περάσει τα καθιερωμένα ιατρικά τεστ και μετά να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ο Μανέ θα αποτελέσει το τέταρτο «σπουδαίο» μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας από το Ριάντ, μετά τους Σεκό Φοφανά, Μαρσέλο Μπρόζοβιτς και Άλεξ Τέλες.

