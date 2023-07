Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Άστον Βίλα ο Μουσά Ντιαμπί!

Μία σπουδαία κίνηση ολοκλήρωσε η Άστον Βίλα!

Οι «χωριάτες» απέκτησαν τον Μουσά Ντιαμπί, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενισχύοντας τρομερά την επιθετική τους γραμμή!

Παρότι η σαουδαραβική Αλ Νασρ πρότεινε συμβόλαιο με πλουσιοπάροχες οικονομικές απολαβές στον 24χρονο εξτρέμ, εκείνος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και την Premier League, αφήνοντας την Bundesliga και την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Μάλιστα, θα αποτελέσει την πιο ακριβοπληρωμένη μεταγραφή στην ιστορία της Άστον Βίλα, η οποία θα βγάλει από τα ταμεία της περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Ο Ντιαμπί εντάχθηκε στη Λεβερκούζεν το καλοκαίρι του 2019, όταν άφησε την Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 15 εκατ. ευρώ, ενώ έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 172 εμφανίσεις με 49 γκολ και 48 ασίστ. Μετρά επίσης 10 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Understand Moussa Diaby has signed five year deal as new Aston Villa player right now, here we go confirmed 🔵🟣



Huge one from owners Nassef Sawiris and Wesley Edens — Unai Emery’s plan has been key to win Diaby race. Monchi & Damián Vidagany got it done.



Top work, top signing. pic.twitter.com/whCycidF3F