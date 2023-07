Ντοναρούμα: «Ήμουν αβοήθητος, δεμένος - Πιο πολύ φοβόμουν ότι θα πειράξουν την αρραβωνιαστικιά μου»

Για τις τρομακτικές στιγμές που έζησε ο ίδιος και η αρραβωνιαστικιά του, Αλέσια, στα χέρια ληστών που μπήκαν στο σπίτι τους, μίλησε ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν κατέληξε δεμένος μέσα στο σπίτι του στο Παρίσι, με τους κακοποιούς να αναγκάζουν την Αλέσια να τους δείξει πού ήταν τα πράγματα αξίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι το χειρότερο συναίσθημα που μπορείς να βιώσεις. Ξαφνικά να βρίσκεις ανθρώπους στο σπίτι σου στις τρεις τα ξημερώματα.

Ήμουν ακινητοποιημένος και η Αλέσια αναγκάστηκε να δώσουμε ό,τι αντικείμενο αξίας είχαμε. Δεν μπορώ να δώσω πολλές λεπτομέρειες, καθώς υπάρχουν έρευνες σε εξέλιξη. Υπήρχε πολύς φόβος.

Ήμουν αβοήθητος, δεμένος, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν μιλάμε και γαλλικά οπότε ήταν ακόμη πιο δύσκολα να εξηγήσουμε πού ήταν τα πράγματα. Και ήταν μαζί τους η Αλέσια, πολύ τρομαγμένη.

Πιο πολύ απ’ όλα φοβόμουν ότι θα την πειράξουν. Έπρεπε να φύγουμε από το διαμέρισμα για να γίνουν έρευνες, μείναμε σε ξενοδοχείο».

🎙️ Gianluigi Donnarumma on the burglary of his home:



“I was immobilized and Alessia was forced to deliver everything that we had valuable. The fear was huge, but my biggest fear was that something could happen to Alessia. I was helpless, tied up, I couldn't do anything. As I… pic.twitter.com/rSBt2XZP6n