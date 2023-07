Συμφώνησε με Χόιλουντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μένει να τα βρει και με την Αταλάντα

Έκανε το πρώτο βήμα για την απόκτηση του Ράσμους Χόιλουντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Athletic», οι «κόκκινοι διάβολοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον 20χρονο Νορβηγό επιθετικό, ενώ πλέον καλούνται να τα βρουν και με την Αταλάντα, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν την τρίτη μεταγραφική τους κίνηση στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του αγγλικού Μέσου, η Γιουνάιτεντ έχει ήδη έρθει σε επαφή με την ομάδα του Μπέργκαμο και παρότι υπάρχει διαφορά στο οικονομικό κομμάτι των διαπραγματεύσεων, υπάρχει η εντύπωση ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία.

Ο Χόιλουντ εντάχθηκε στην Αταλάντα το περασμένο καλοκαίρι, όταν άφησε την αυστριακή Στουρμ Γκρατς έναντι 17 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια της πρώτης του σεζόν στην Ιταλία πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις και πέτυχε 10 γκολ.

Manchester United have agreed preliminary personal terms with Rasmus Hojlund and have spoken to Atalanta over a deal, although there is a gap in their valuations of the striker.



More from @David_Ornstein