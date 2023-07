Συμφώνησε με Ζόμερ η Ίντερ - Απομένει η Μπάγερν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή

Μια... ανάσα από την απόκτηση του Γιαν Ζόμερ βρίσκεται η Ίντερ!

Σύμφωνα με tweet του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ελβετός συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τους «νερατζούρι» και το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, είναι να πει το «ναι» η Μπάγερν Μονάχου στην οικονομική πρόταση που θα καταθέσουν οι κυπελλούχοι Ιταλίας.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν έπειτα από επτά μήνες ο 34χρονος θα αποχαιρετήσει τους Βαυαρούς, με τους οποίους μέτρησε 25 συμμετοχές και στο τέλος της σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση της Bundesliga.

Yann Sommer has said yes to Inter move, as expected. Agreement ready on personal terms as contract and salary have been discussed ⚫️🔵



Inter will now negotiate with Bayern over final fee for the Swiss goalkeeper.



Inter want both Trubin & Sommer to replace Onana and Handanovic. pic.twitter.com/Rtzzn4tHDX