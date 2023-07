Καθυστερεί η επιστροφή του Νόιερ λόγω επιπλοκής στην ανάρρωσή του

Πολύ άτυχος υπήρξε την περασμένη σεζόν ο Μάνουελ Νόιερ, που έσπασε το πόδι του ένω έκανε σκι και αναγκάστηκε να βγει νοκ άουτ από τον Δεκέμβρη του 2022.

Ενώ η πρόβλεψη ήταν πως θα προλάβει τη φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία της Μπάγερν, για την ώρα αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό. Το πόδι του διεθνούς πορτιέρε δεν έχει ακόμη επανέλθει πλήρως, ενώ υπήρξε μία επιπλοκή η οποία θα καθυστερήσει την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Όπως τονίζει το Sky Sports της Γερμανίας, ο Νόιερ δύσκολα θα προλάβει ένα tour που θα κάνουν οι Βαυαροί στην Ασία στα τέλη Ιουλίου, ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα κάνει νέα τεστ ώστε να βγει ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του.

❗️News #Neuer: His comeback has been delayed. He will not join team training next week as originally planned.



➡️ He's also a doubt for the Asia tour at the end of July - current tendency is that he won't be there

➡️ Neuer will undergo new tests next week after his vacation

➡️… pic.twitter.com/vJVercduW0