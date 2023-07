Περιμένει την αρνητική απάντηση του Μπαπέ στην Παρί η Ρεάλ Μαδρίτης, ετοιμάζει πρόταση 200 εκατ. ευρώ

Μετά τις δηλώσεις του Νασέρ Αλ Κελαϊφί το απόγευμα της Τετάρτης (05/07) ότι η Παρί Σεν Ζερμέν δεν προτίθεται να χάσει ως ελεύθερο τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, ισπανικό δημοσίευμα έρχεται να πάει το θέμα ένα βήμα παρακάτω.

Ο δημοσιογράφος Ζοσέπ Πεδρερόλ του «El Chiriguito» αποκάλυψε πως η Ρεάλ Μαδρίτης περιμένει την αρνητική απάντηση του Κιλιάν Μπαπέ στην Παρί Σεν Ζερμέν προκειμένου να πατήσει πάνω εκεί και να προσφέρει 200 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Ξεκαθάρισε όμως πως δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με την γαλλική ομάδα.

Τόνισε πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε ήδη πετύχει μία συμφωνία με τον Γάλλο σούπερ σταρ, αλλά αυτή ήταν για το καλοκαίρι του 2024 ενώ σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της Παρί, μπορεί να κανείς να καταλάβει πως αν εκείνος δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο του Παρισιού, ενδέχεται να παραχωρηθεί για να μην χαθεί χωρίς να λάβει η ομάδα καθόλου χρήματα, κάτι που σημαίνει πως αυτή η συμφωνία θα μπορούσε δυνητικά να τεθεί σε ισχύ ένα χρόνο νωρίτερα.

🚨🗣️ @jpedrerol: “I can exclusively say Real Madrid’s plan. They will WAIT for Kylian Mbappe to tell PSG he will NOT renew again. They will not talk to PSG. They will act like ‘saviours’ when Mbappe’s mother confirms he will not renew. €200m is READY after that moment.” pic.twitter.com/o3uqWbUpVZ