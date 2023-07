Αθλητικός διευθυντής Ίντερ: «Θέλουμε τον Λουκάκου, αλλά η Τσέλσι μας είπε ότι δεν τον δίνει δανεικό»

Απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν ο Ρομέλου Λουκάκου θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Ίντερ , ο αθλητικός διευθυντής των «νερατζούρι», Πιέτρο Αουσίλιο.

Αφού ξεκαθάρισε ότι η Ίντερ επιθυμεί να έχει τον Βέλγο επιθετικό στο ρόστερ της και τη νέα σεζόν, έχοντας ήδη έρθει σε επαφή με την Τσέλσι, αποκάλυψε ότι οι Λονδρέζοι δεν επιθυμούν να τον παραχωρήσουν ξανά ως δανεικό.

«Ο Λουκάκου γνωρίζει ότι τον θέλουμε πίσω. Προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Ανήκει στην Τσέλσι, με την οποία έχει συμβόλαιο, ενώ μας είπαν ότι δεν είναι διαθέσιμος για δανεισμό. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να τον αποκτήσουμε με κανονική μεταγραφή, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη συνέχεια της μεταγραφικής περιόδου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τσέλσι απέκτησε τον Λουκάκου από την Ίντερ το καλοκαίρι του 2021 έναντι 113 εκατ. ευρώ, με τους «νερατζούρι» να τον παίρνουν πίσω ως δανεικό έναν χρόνο αργότερα. Κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ο Βέλγος επιθετικός σκόραρε 14 φορές σε 37 εμφανίσεις.

Inter director Ausilio: “Lukaku knows we want him back here. We’re trying to find a solition. He’s at Chelsea and we are in contact — they told us that he’s NOT available on loan”. 🚨🔵 #CFC



“We are exploring conditions for a permanent move, let’s see later in the window”. pic.twitter.com/De3lK2qpdc