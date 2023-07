Ανακοίνωσε τον Ινίγο Μαρτίνεθ η Μπαρτσελόνα

Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα από σήμερα ο Ινίγο Μαρτίνεθ. Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Αυτή είναι η δεύτερη μεταγραφή της Μπαρτσελόνα στην τρέχουσα περίοδο μετά από αυτή του Γκιντογκαν.

