Ρίχνει «άκυρο» στη Λιόν ο Πούλισικ, θέλει να πάει στη Μίλαν!

Μπορεί η Λιόν να κατάθεσε επίσημη πρόταση στην Τσέλσι για να κάνει δικό της τον Κρίστιαν Πούλισικ, αλλά ο Αμερικανός επιθετικός θα απορρίψει αυτή την προοπτική, καθώς θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία.

Όπως αναφέρει το ESPN, ο 24χρονος επιθετικός τα έχει βρει σε όλα με τη Μίλαν, ενώ οι «ροσονέρι» του έχουν προσφέρει και το συμβόλαιο που επιθυμεί, προκειμένου να αποσπάσουν την υπογραφή του. Από την άλλη, οι «λιονέ» έκαναν μία προσφορά λίγο κάτω από 25 εκατ. ευρώ που ζητούν οι «μπλε», ενώ αυτή του συλλόγου του Μιλάνου ήταν στα 15 εκατ. ευρώ.

Πλέον, η Μίλαν θα ανεβάσει την πρόταση της για να πείσει την Τσέλσι να τον παραχωρήσει. Ο Πούλισικ έχει πραγματοποιήσει 145 συμμετοχές σε τέσσερις σεζόν με τη φανέλα των Λονδρέζων, έχοντας κατακτήσει το Champions League το 2021, νικώντας στον τελικό τη Μάντσεστερ Σίτι. Ακόμη, έχει κερδίσει το ευρωπαϊκό Super Cup, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

French side Lyon have made an offer for Christian Pulisic but the Chelsea forward will turn down a move, preferring instead to join AC Milan, sources have told ESPN. https://t.co/CyOR3uHhvM