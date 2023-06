Στην κούρσα για τον Σοφιάν Άμραμπατ και η Μίλαν!

Ένα από τα πιο περιζήτητα ονόμα στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ο Σοφιάν Άμραμπατ!

O Mαροκινός χαφ έχει ανεβάσει πολύ τις μετοχές του, ειδικά μετά τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης να είναι μέχρι στιγμής οι βασικές διεκδικήτριες της υπογραφής του. Σε αυτές, πάντως, φαίνεται πως προστέθηκε κι άλλη μία.

Σύμφωνα με το «Tuttomercatoweb», η Μίλαν ενδιαφέρεται έντονα για τον Άμραμπατ και αναμένεται να κάνει κι αυτή την πρότασή της στον Μαροκινό ώστε να τον υπογράψει. Ο λόγος είναι η αποχώρηση του Σάντρο Τονάλι για τη Νιούκαστλ, η οποία άφησε ένα πολύ μεγάλο κενό στη μεσαία γραμμή των «ροσονέρι».

Οι οικονομικές αξιώσεις του προέδρου των «βιόλα», Ρόκο Κομίσο, ανέρχονται στα 30 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημα κάποια πρόταση.

