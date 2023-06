Έμεινε ελεύθερος από τη Χέρτα ο Μποέτιους

Άρχισαν οι αποχωρήσεις στη Χέρτα μετά τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας! Όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος ο Ζαν-Πολ Μποέτιους μένει ελεύθερος και πλέον μπορεί να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός με καταγωγή από το Σουρινάμ, υπέγραψε τον Αύγουστο του 2022 το συμβόλαιο του με την ομάδα της πρωτεύουσας όμως η μη παραμονή της στη Bundesliga, έφερε όπως αναμενόταν αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Με τη φανέλα της Χέρτα ο Μποέτιους κατέγραψε 21 συμμετοχές, χωρίς να βρει δίχτυα ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις μένοντας εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με Tweet Βέλγου δημοσιογράφου, ο Ολλανδός βρίσκεται στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ τη στιγμή που ο «δικέφαλος του βορρά» δεν επιβεβαιώνεται κάτι, μιας και τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Μαγκομέντ Οζντόεφ φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή.

⚫️⚪️🇬🇷 In addition to their interest in Juan #Iturbe on the wings, it is #PAOK who wants to reinforce their midfield with the Dutch🇳🇱 Jean-Paul #Boëtius !

❌ No #AEKAthens, no #Panathinaikos.

This transfer could be facilitated because of the relegation of #HerthaBSC.

⌛️Wait&See. pic.twitter.com/EV8L0QjzcK