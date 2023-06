Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Κοντά σε συμφωνία με Ράσφορντ για την ανανέωση του συμβολαίου

Μια… ανάσα από την ανανέωση του συμβολαίου με τον Μάρκους Ράσφορντ είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν αφήσει πίσω τους τη φετινή σεζόν και έχουν ξεκινήσει τον αγωνιστικό σχεδιασμό για την επόμενη που θα βρεθούν ξανά στους ομίλους του Champions League, ενώ στις εγχώριες διοργανώσεις θα κοιτάξουν για το κάτι παραπάνω. Ο Έρικ Τεν Χάαγκ θα μπει στη δεύτερη του χρονιά στο Νησί και θα είναι απόλυτα προετοιμασμένος για όσα θα συναντήσει.

Πέραν αυτών όμως, βασική προϋπόθεση για τη νέα σεζόν είναι η ανανέωση συμβολαίου του Ράσφορντ και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δυο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία, βάζοντας τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να είναι στη λίστα κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που οι δυο πλευρές δεν κατέληγαν σε συμφωνία, ο 25χρονος θα μπορούσε από τον Γενάρη να μιλήσει με όποια ομάδα ήθελε, μιας και θα έμενε ελεύθερος και η Γιουνάιτεντ δεν θα είχε έσοδα από πιθανή μεταγραφή.

Τη φετινή σεζόν ο Άγγλος μέτρησε 56 συμμετοχές με 30 γκολ και εννέα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

