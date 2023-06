Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Γουόκερ η Μπάγερν Μονάχου!

Όλο και πιο κοντά στο να κάνει πραγματικότητα την απόκτηση του Κάιλ Γουόκερ από τη Μάντσεστερ Σίτι, βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου!

Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports», οι Βαυαροί βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 33χρονο μπακ, ο οποίος είναι θετικός στο να μετακομίσει στη Γερμανία για λογαριασμό των πρωταθλητών της!

Παρότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, η Μπάγερν είναι αισιόδοξη ότι θα τα βρει σε όλα με τον Γουόκερ μέσα στις επόμενες ημέρες, και στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να βρει την... χρυσή τομή και στις διαπραγματεύσεις με τη Σίτι, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2024. Ωστόσο, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει συμφωνία και ο Άγγλος θα μετακομίσει στο Μόναχο για να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

❗️Excl. News #Walker: Advanced talks with FC Bayern now! Concrete negotiations ongoing. Walker keen to join Bayern on permanent deal.



Tuchel, a main driver who convinced him to join Bayern now.



➡️ No agreement between the clubs yet

➡️ All parties optimistic to finalize the… pic.twitter.com/BmQqH5NmIR