Νέος προπονητής της Λέστερ ο Έντσο Μαρέσκα!

Έψαξε αρκετά και κατέληξε στον Έντσο Μαρέσκα η Λέστερ!

Οι «αλεπούδες» επέλεξαν τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού για την άκρη του πάγκου της ομάδας, με τον Ιταλό τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2026, με στόχο να επαναφέρει ξανά την ομάδα στην Premier League, μετά τον υποβιβασμό της στην Championship.

Μάλιστα, αυτή ήταν μία πολύ επιτυχημένη σεζόν για τον Μαρέσκα, ο οποίος κατέκτησε ιστορικό τρεμπλ με τη Μάντσεστερ Σίτι ως βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα, ενώ χρέη πρώτου προπονητή ανέλαβε για πρώτη φορά το 2021, αναλαμβάνοντας τα ηνία της Πάρμα. Στο παρελθόν, ήταν βοηθός στις Άσκολι, Σεβίλλη και Γουέστ Χαμ.

«Για αρχή, ο στόχος είναι να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε», ήταν τα πρώτα λόγια του Μαρέσκα ως προπονητής της Λέστερ.

"At the beginning, the target is to play in the best way we can." - Enzo Maresca 💬 pic.twitter.com/42Mod0f2o1