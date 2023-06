Premier League: Πρεμιέρα με ντέρμπι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» - Κομπανί και Σίτι συναντιούνται... ξανά!

Η σεζόν της Premier League ολοκληρώθηκε στις 28 Μαΐου και ήδη οι φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της νέας χρονιάς, η οποία απέχει λιγότερο από δύο μήνες.

Η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε το επίσημο πρόγραμμα για την ερχόμενη σεζόν (2023/24) και η πρώτη σέντρα θα δοθεί στις 11 Αυγούστου, με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Σίτι στην έδρα της πρωταθλήτριας της Championship, Μπέρνλι, απέναντι στον άλλοτε εμβληματικό κάπτεν των Σίτιζενς, Βενσάν Κομπανί.

Το Σαββατοκύριακο η δράση περιλαμβάνει το πρώτο μεγάλο ματς της χρονιάς ανάμεσα στην Τσέλσι του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και τη Λίβερπουλ, με την Άρσεναλ να υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει θεωρητικά βατό έργο εντός έδρας απέναντι στη βκαι τη νεοφώτιστη Λούτον να δοκιμάζεται στην έδρα της Μπράιτον του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

Το καλεντάρι περιλαμβάνει τρεις διακοπές (Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο) για τις εθνικές ομάδες, ενώ θα υπάρξει και mid-season break στην αρχή του 2024, με την πρώτη αγωνιστική του έτους να «σπάει» σε δύο Σαββατοκύριακα (13 και 20) και την επόμενη να ακολουθεί στις 30 Ιανουαρίου. Φινάλε της σεζόν στις 19 Μαΐου.

Αναλυτικά τα δέκα ματς της 1ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 11/8

Σάββατο 12/8

Κυριακή 13/8

Δευτέρα 14/8

