«Χρυσός» σκόρερ αλλά και κορυφαίος της χρονιάς ο Ρόδρι στο Champions League

O χρυσός σκόρερ της Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό της Κωνσταντινούπολης κόντρα στην Ίντερ (1-0), o Ρόδρι αναδείχθηκε και ο κορυφαίος της σεζόν στο Champions League.

Ο Ισπανός μέσος ήταν εκπληκτικός τη φετινή σεζόν και χάρις στο γκολ του, η ομάδα του Γκουαρδιόλα πανηγύρισε για πρώτη φορά στην Ιστορία της, το πολυπόθητο τρόπαιο.

