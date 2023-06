Conference League: MVP της διοργάνωσης ο Ντέκλαν Ράις!

Το δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της πανηγυρίζει από το βράδυ της Τετάρτης (07/06) η Γουέστ Χαμ, η οποία και επικράτησε 2-1 της Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League στην Πράγα.

Με ποστάρισμά της στα social media, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στο φετινό Conference κέρδισε ο 24χρονος αρχηγός της Γουέστ Χαμ, Ντέκλαν Ράις!

Ο νεαρός χαφ των «σφυρίων», που όπως όλα δείχνουν αναμένεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο το προσεχές καλοκαίρι, αγωνίστηκε στα 11 από τα 12 παιχνίδια της ομάδας του στη διοργάνωση, μετρώντας ένα γκολ και μία ασίστ.

⚒️ @WestHam captain Declan Rice is the 2022/23 UEFA Europa Conference League Player of the Season!

Congratulations 👏#UECL #UECLfinal